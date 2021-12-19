Коронавирус на Ямале. Последние новости на 19 декабря 2021 года: 13 человек находятся на ИВЛ

Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО Фото: социальные сети

Ситуация с коронавирусом продолжает обостряться в Ямало-Ненецком автономном округе. За последние сутки на Ямале выявили коронавирус выявили еще у 115 пациентов. Об этом сообщают в оперативном штабе ЯНАО.

Из новых заболевших 108 человек являются жителями Ямала, семеро — вахтовики. Сейчас в больницах автономного округа лечение от COVID-19 проходит 338 пациентов. Из них 43 человека находятся в тяжелом состоянии, 15 — на поддержке ИВЛ.

За прошедшие сутки в арктическом регионе зарегистрировали четыре летальных исхода среди зараженных коронавирусной инфекцией. О том, в каком муниципалитете скончались люди, какого они были возраста, в оперативном штабе не сообщают.

Чтобы избежать серьезных осложнений после заболевания, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

Ранее «Комсомольская правда-Ямал» писала о том, что непривитым ямальцам разрешили работать. Изменения в постановление уже вступили в силу. Обновление коснулось пунктов предыдущего постановления об обязательной вакцинации. Пункт 3.2 об отстранении от работы и переводе на дистанционный режим труда признали утратившим силу.