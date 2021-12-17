Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Салехарде: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Фото: горка-парк

С наступлением зимы жители Салехарда вспомнили свою любимую забаву - катание с горок. Как правило, строить их в окружной столице начинают в преддверии Нового года, чтобы жители вовсю смогли проникнуться атмосферой предстоящего праздника и вдоволь нарезвиться на свежем воздухе. Рассказываем, где в Салехарде можно покататься на ледяных и снежных горках 2021-2022.

ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРА КУЛЬТУРА И СПОРТА «ГЕОЛОГ»

Фото: администрация Салехарда

На площади у «Геолога» для салехардцев подготовили весьма необычный сюрприз - ледовый городок по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Трудолюбивые мастера вырезали ледяные скульптуры известных достопримечательностей мира: египетские пирамиды, гора Фудзияма, Триумфальная арка, Великая Китайская стена, а также Московский Кремль. Разумеется, не обошлось и без ледяных горок, которых с нетерпением ждала детвора.

Где: ул. Матросова, 31.

Режим работы: круглосуточно

Стоимость: бесплатно

ГОРКА-ПАРК

Фото: горка-парк

Горка-парк - это центр активного отдыха, открытый в 2017 году. Его посетители могут скатиться со 180-метровой трассы для тюбинга, прогуляться по живописным местам или посидеть в уютном кафе. Кстати, все желающие могут взять напрокат «ватрушки», их имеется огромного количество на любой вкус и цвет. ВАЖНО! К катанию допускаются дети с 4 лет.

Где: ул. Комсомольская (район городского пляжа)

Режим работы: пятница - с 17:00 до 20:00, суббота и воскресенье - с 12:00 до 20:00.

Стоимость: прокат тюбинга по тарифу «Стандарт» - 1 час - 400 рублей, 30 минут - 300 рублей. По тарифу «Детский» - 1 час - 600 рублей, 30 минут - 500 рублей.