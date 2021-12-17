На Ямале жители старейшего национального села вынуждены ютиться в бараках

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Один из домов.

«Даже мыши на выживают в этих бараках» - именно так начинается пост одного из жителей села Кутопьюган Надымского района, выложенный в соцсети. В нем автор рассказывает об ужасных условиях, в которых вынуждены жить люди, до которых власти нет никакого дела.

- В Кутопьюгане люди выживают в аварийных домах, пока администрация тратит миллионы на новогоднюю иллюминацию, - сетует северянин на жизнь.

В качестве доказательств автор выложил несколько фото, на которых изображены простенькие дома, изрядно покосившиеся от старости, с облезлой штукатуркой. Внутри здания выглядят еще хуже - облупившиеся стены, трещины и разводы, отклеившиеся обои и почерневшая от копоти печь. Кажется, что достаточно лишь чихнуть, и крыша упадет на головы людей.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин"

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин"

Также в публикацию попало и фото той самой мыши, о которой писал автор. Животное лежит на холодном линолеуме без единых признаков жизни, беспомощно сложив лапки. Вот такие здесь непростые условия.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин"

В комментариях к посту разразился настоящий скандал. Шокированные увиденным ямальцы искренне сочувствовали землякам в их беде и советовали не отчаиваться. Однако нашлись и те, кто счел данную жалобу излишней. По их мнению, в первую очередь люди сами должны заботиться о своих домах, а если такого желания нет, то лучше уехать из села туда, где условия жизни проще.

В администрации Надымского района корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что для переселения жителей из ветхих домов в поселке построен двухэтажный дом, рассчитанный на четыре квартиры. Кроме того, уже определен участок для строительства еще одного дома.

- Начался ремонт тепловых сетей. На строительство новой школы и детского сада уже выделены денежные средства. Сдача объектов запланирована на 2024 год. Развитие поселка идет полным ходом, - подчеркнули в мэрии.