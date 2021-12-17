Коронавирус на Ямале. Последние новости на 17 декабря 2021 года: количество заболевших продолжает снижаться

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 117 человек, из них 5 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 60 470 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 428 человек, из них 44 находятся в тяжелом состоянии, 13 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 163 человека, с начала пандемии - 54 381.

За последние сутки в России выявлено 28 486 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 089 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 131 646 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 155 человек, с начала пандемии - 8 876 788. Также за сутки зафиксировано 1 133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 294 024 человека.