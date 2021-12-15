«Нарушает права детей»: в Салехарде обеспокоенная мать пожаловалось на самоуправство новой заведующей детского сада «Мозаика»

Фото: администрация Салехарда

Жительница Салехарда пожаловалась в соцсетях на самоуправство новой заведующей детского сада «Мозаика». По словам автора поста, новоиспеченная начальница совсем не заботится о нуждах воспитанников, более того - она нарушает их права и даже не стыдится этого.

Далее северянка пояснила, что заведующая забрала себе кабинет, в котором находилось оборудование для занятий с малышами - интерактивные панели, песочница и многое другое. Затем, после принятых изменений, оборудование плавно распределили по территории детсада, даже не посоветовавшись с родителями.

- Например, песочница стоит в зимнем саду, где заниматься, по словам моего ребенка, очень холодно, - сообщает женщина.

Однако это оказалось еще не все. Следующие изменения коснулись библиотеки. Из царства книг она превратилась в место для приема посетителей.

- Откуда эта дама пришла с такими запросами? В детском саду все должно быть, в первую очередь, для детей! Чем ее не устроил кабинет бывшей заведующей? Слишком мал для амбиций? - вопрошает разгневанная горожанка.

Чтобы не быть голословной, женщина попросила обратить внимание на данную проблему департамент образования и лично заместителя главы города Ларису Евдокимову, курирующую деятельность образовательных организаций.

Когда пост появился в соцсети, под ним сразу же развернулась бурная дискуссия. Так, половина горожан полностью поддержала обеспокоенную мать, порекомендовав до конца разобраться в данной ситуации. А оставшаяся часть посоветовала женщине не поднимать лишний шум, а если есть какие-то вопросы - обсудить их напрямую с заведующей.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что по данному факту будет инициирована служебная проверка.