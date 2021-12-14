Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 декабря 2021 года: снижается число заболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 124 человека, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 60 112 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 493 человека, из них 48 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 79 человек, с начала пандемии - 53 923.

За последние сутки в России выявлено 29 558 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 328 (7,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 046 454 случая в 85 регионах. Излечился от коронавируса 28 561 человек, с начала пандемии - 8 769 916. Также за сутки зафиксирован 1 121 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 290 604 человека.