Новогодние праздники 2021-2022 в Салехарде: программа мероприятий, куда сходить

Горожан ждет много интересного Фото: Вера Зенина

До встречи Нового года и январских выходных осталось меньше трех недель. В преддверии праздников учреждения культуры обласной столицы организуют многочисленные мероприятия на любой вкус и цвет: выставки, мастер-классы, театрализованные новогодние программы и вечера. Рассказываем, куда можно сходить и как отметить новогодние праздники 2021-2022 в Салехарде.

Мастер-класс по изготовлению сувенира «Ангелочек»

Фото: www.culture.ru

Трогательные фигурки ангелочков издавна считаются главным символом Рождества, оберегом и защитой от злых сил. В связи с этим Окружной Дом ремесел Евгения Маклакова предлагает заранее подготовиться к семейному празднику и изготовить сувенир в виде ангелочка, который может стать как праздничным украшением в доме, так и небольшим подарком для самых близких. Все необходимые материалы предоставляются организаторами. Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-07-93.

Адрес: ул. Свердлова, 24.

Когда: 3 января.

Цена: от 350 рублей.

Мастер-класс лепки из глины «Рождественский Ангел»

Фото: www.culture.ru

В дни новогодних каникул для ямальцев в Окружном Доме ремесел будут работать гончарная мастерская под руководством художника- профессионального керамиста Любови Богдановой. Она проведет мастер-класс лепки из глины «Рождественский Ангел».Получившееся изделие можно будет забрать с собой. Все необходимые материалы предоставляются организаторами. Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-07-93.

Адрес: ул. Свердлова, 24.

Когда: 4 января.

Цена: от 550 рублей.

Культурно-развлекательное мероприятие «Рождественские Святки»

Фото: www.culture.ru

В Комплексе городской усадьбы будет воссоздана атмосфера таинственной святочной ночи, где произойдет неожиданная история по мотивам мистической повести Н.В. Гоголя «Вий». Герои представления с первых минут приковывают к себе внимание зрителя своей таинственностью и загадочностью. Они познакомят гостей с колядками, погрузят в тайны святочных гаданий и проведут мастер-класс по изготовлению сувенира «Символ Рождества». Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-04-77.

Адрес: ул. Ламбиных, 1.

Когда: с 4 по 6 января.

Цена: от 500 рублей.

Мастер-класс резьбы по кости по изготовлению подвески «Снежинка»

Фото: www.culture.ru

В дни новогодних каникул для ямальцев в Окружном Доме ремесел будет работать косторезная мастерсая под руководством художника Александра Сотруева. Он проведет мастер-класс художественной резьбы по кости, итогом которого все пришедшие смогут изготовить уникальную подвеску и забрать ее с собой.Мастер подробно расскажет обо всех тонкостях изготовления изделия и поможет, если возникнут трудности. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами. Мастер-класс проводится на коммерческой основе. Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-07-93.

Адрес: ул. Северная, 2 (поселок Горнокнязевск).

Когда: с 4 по 5 января.

Цена: от 380 рублей.

Мастер-класс резьбы по дереву по изготовлению магнита «Снежинка»

Фото: www.culture.ru

На Новый год принято дарить подарки, а особенно приятно, когда они сделаны своими руками. В дни январских праздников в мастерской Окружного Дома ремесел все желающие смогут изготовить оригинальную снежинку-магнит. Проведет занятие члена Союза художников России, мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел Ямала Наталья Талигина.Все необходимые материалы предоставляются организаторами. Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-07-93.

Адрес: ул. Северная, 2 (поселок Горнокнязевск).

Когда: с 5 по 6 января.

Цена: от 330 рублей.

Мастер-класс по изготовлению игрушки «Рождественская елка»

Фото: www.culture.ru

Как насчет того, чтобы сделать уникальную новогоднюю елку собственными руками? Для всех желающих в Окружном Доме ремесел художник Сергей Аляба поделится удивительной идеей по изготовлению деревянной игрушки «Рождественская елка». Поделка станет замечательным подарком для самых близких и украсит любой новогодний интерьер. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами. Мастер-класс проводится на коммерческой основе.Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-07-93.

Адрес: ул. Свердлова, 24

Когда: 7 января.

Цена: от 330 рублей.

Мастер-класс росписи ткани «Рождественская звездочка»

Фото: www.culture.ru

Участники мастер-класса познакомятся с ручной росписью ткани с использованием резервирующих составов,а также самостоятельно распишут панно «Рождественская звездочка». Занятие проведет член Союза художников России, мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел Ямала Александра Юхлымова. Готовое изделие участники занятия могут забрать с собой. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами. Предварительно необходимо записаться по телефону: +7 (34922) 4-07-93.

Адрес: ул. Свердлова, 24

Когда: 8 января.

Цена: от 1 300 рублей.