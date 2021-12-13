Коронавирус на Ямале. Последние новости на 13 декабря 2021 года: умер 1 человек Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 декабря 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 123 человека. С начала периода количество заболевших достигло 59 988 человек.

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Из общего числа болеющих 495 жителей госпитализировано с пневмонией и коронавирусом, 50 из них находятся в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 1 человек умер. В итоге общее число погибших составляет 903 человека. Кроме того за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число дошло до 8 313. Таким образом, в населенных пунктах Ямала COVID-19 заразились 117 человек, за весь период - 51 675. Выздоровели с начала пандемии - 53 844.

За день в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 132 человека. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек. Всего в России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исхода, выздоровели 8 741 355 человек.

В ЯНАО продолжается масочный режим, посещение заведений общепита, ТЦ доступно только с сертификатом, ПЦР или справкой. Кроме того, введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Коллективный иммунитет в округе составляет 57,6%.