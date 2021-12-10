Житель Ноябрьска погиб в страшной аварии, влетев под колеса фуры в соседнем регионе

Фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

Не прошло и суток, как жители Ямала узнали о еще одной трагической аварии, в которой погиб их земляк. Автомобиль, в котором находился 44-летний ноябрянин, выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

- ДТП произошло 9 декабря на 230 километре автодороги Сургут - Когалым - граница ХМАО. Около 08:00 водитель автомобиля «ВАЗ», решив совершить обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Daf», за рулем которого находился 45-летний мужчина. В результате случившегося водитель легковушки погиб на месте происшествия, - сообщили подробности происшествия в Госавтоинспекции по ХМАО-Югре.

На фотографиях, которые предоставило ведомство, видно искореженный автомобиль, вряд ли подлежащий восстановлению. Судя по повреждениям, удар пришелся как раз на переднюю часть кузова, где находился ноябрянин.

Фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

Фото: Госавтоинспекция по ХМАО-Югре

По словам очевидцев, причиной аварии мог стать гололед, образовавшийся на дороге, или невнимательность самого водителя. Однако истинную причину столкновения предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 аварий, в которых пострадали четыре человека. Всем им была оказана медицинская помощь.