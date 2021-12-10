Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 декабря 2021 года: с начала декабря скончался 31 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 127 человек, из них 5 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 59 611 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 513 человек, из них 51 находится в тяжелом состоянии, 16 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то за последние за сутки это 115 человек, с начала пандемии - 53 517.

За последние сутки в России выявлено 30 209 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 925 806 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 794 человека, с начала пандемии - 8 637 861. Также за сутки зафиксирован 1 181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.