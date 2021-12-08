Коронавирус на Ямале. Последние новости на 8 декабря 2021 года: коллективный иммунитет достиг 56%

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 129 человек, из них 9 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 59 356 жителей. Госпитализирован с пневмонией и коронавирусом 531 человек, из них 50 находятся в тяжелом состоянии, 15 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается непростой, а для ее стабилизации жителям необходимо вакцинироваться. На данный момент полную иммунизацию прошли 225 тысяч человек, в лидера - Шурышкарский район. На данный момент коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 56%, ежедневно на прививку приходят коло 1,5 тысяч человек, а в общей сложности темп вакцинации возрос на 20%.

Что касается выздоровевших, то за последние за сутки это 114человек, с начала пандемии - 53 295.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлена 31 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 231 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 864 845 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 615 человек, с начала пандемии - 8 565 091. Также за сутки зафиксировано 1 182 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 283 644 человека.