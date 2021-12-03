Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 декабря 2021 года: «Спутник V» - самая популярная вакцина

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 130 человек, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 58 577 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 552 человека, из них 71 находится в тяжелом состоянии, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, поэтому жителям необходимо вакцинироваться. Например, новоуренгойцы чаще всего отдают предпочтение «Спутнику V», поскольку за год применения он доказал свою эффективность. Ему доверяют, как первому и самому доступному препарату, а сертификат вакцинированного «Спутником V» признан во многих иностранных государствах.

Также есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечился 91 человек, с начала пандемии - 52 868.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 33 389 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 442 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 703 107 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 185 человек, с начала пандемии - 8 400 117. Также за сутки зафиксирован 1 221 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 277 640 человек.