О выплатах и не только. Жителям Ямала рассказали о важных изменениях в 2022 году

Жителям Ямала рассказали о важных изменениях в 2022 году. Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Ямала рассказали о важных изменениях в 2022 году. Информацией поделилась директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

Так, по ее словам, часть январских выплат перечислят уже в декабре. Тут стоит уточнить, что это не относится к пособиям, которые финансируются или софинансируются из федерального бюджета (выплаты на детей от 3 до 7 лет, на третьего и последующего ребенка до 3 лет и иные). Эти пособия «скинут» в конце января в связи с праздничными выходными и открытием нового финансового года.

Также стало известно, что с 2022 года некоторые льготные категории граждан смогут получить 100 тысяч рублей за проведение газа в свой частный дом. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированные или пострадавшие от политических репрессий лица, ветераны труда, ветераны Ямала, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные, малоимущие семьи. Для этого надо будет представить в МФЦ или направить почтой акт, подписанный не ранее 1 января 2022 года, и договор о подключении газа.

– До конца года для ямальцев станет доступен личный кабинет получателя соцвыплат, где будут указаны сроки действия и размеры пособий, важные уведомления. Это избавит от необходимости звонить или посещать лично управления соцзащиты, а значит сэкономит время. К середине 2022 года ямальскую соцзащиту подключат к всероссийскому единому контакт-центру взаимодействия с гражданами. По новому номеру население сможет проконсультироваться по всем социальным вопросам, в том числе в сфере Пенсионного фонда РФ, ФСС РФ, Роструда и других, – рассказала Елена Карпова.

По информации директора департамента, в 2022 году получить удостоверения ветерана труда, ветерана Ямала и свидетельство на региональный маткапитал можно будет в виде QR-кода. В настоящее время разрабатывается техническая возможность. Таким образом, ямалец сможет выбрать наиболее удобный для него формат документа – бумажный или электронный.

Идем далее. При назначении выплаты на третьих и последующих детей до 3 лет изменится период учета дохода семьи для определения нуждаемости. Теперь в расчет будут брать год, предшествующий четырем месяцам перед обращением. Также будет рассматриваться имущественная обеспеченность ямальцев, чтобы пособие было назначено тем, кто действительно в нем нуждается. Например, наличие двух и более квартир/домов, двух и более автомобилей станет причиной отказа в выплате.

А пенсионеры и многодетные семьи смогут получить повышенную компенсацию за отдых и оздоровление. Для пожилых размер возмещения за санаторно-курортную путевку вырастет до 2 800 рублей в сутки, для семей – до 1 600 рублей. На 4 % проиндексируют и иные окружные соцвыплаты.

И последнее. Будет ускорен процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, которые включены в региональный перечень. Гражданин сможет получить компенсацию за самостоятельно приобретённое оборудование, сертификат, с помощью которого выберет желаемого поставщика средств реабилитации. Также ямальцы вправе дождаться доставки необходимых приспособлений, закупленных органом соцзащиты.