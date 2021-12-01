Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 декабря 2021 года: вакцинация продолжается

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 131 человека, из них11 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 58 448 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 556 человек, из них 84 находятся в тяжелом состоянии, 25 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, поэтому жителям необходимо вакцинироваться. Так, с начала компании в Пуровском районе первым компонентом привилась почти 21 тысяча человек, а вторым - более 19 тысяч. Ревакцинацию прошли 6 941 житель.

Также есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечился 91 человек, с начала пандемии - 52 690.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 32 648 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 6,9% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 636 881 случай в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 442 человека, с начала пандемии - 8 329 253. Также за сутки зафиксировано 1 229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 275 193 человека.