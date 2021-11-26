На Ямале утвердили бюджет на следующие три года

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале утвердили бюджет на 2022-2024 годы. О планах на ближайшую трехлетку на пленарном заседании Законодательного Собрания ЯНАО поведала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова. По ее словам, бюджет формировали с учетом восстановления экономической активности.

Устойчивое восстановление экономики и переход к стабильному «постпандемийному» развитию привели к тому, что доходы окружного бюджета выросли. Так, сумма бюджета на 2022 год составила 248 млрд. рублей - это на 30%, или на 56 млрд. рублей, выше плана 2021 года.

Фото: Правительство ЯНАО

- Я благодарю департамент финансов и депутатов за плодотворную работу над бюджетом следующего года. Он принят в непростых условиях пандемии. Тем не менее, в документе учтены все задачи по развитию Ямала. Сохраняются три приоритета - здравоохранение, дороги и расселение аварийного жилья, - рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава округа отметил, что в новые квартиры в следующем году переедут более 3 тысяч семей. Построят сотни километров дорог, больницы и поликлиники обеспечат современным оборудованием. Кроме того, планируют открыть школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты в небольших поселениях. Социально значимые расходы бюджета превысят 80%.

Расходы на 2022 год составят 273 млрд. рублей. В сфере образования они вырастут на 15%, здравоохранения - на 10%, спорта - на 30%, молодежной политики и культуры – на 40%, транспортной инфраструктуры - на 43%, дорожного хозяйства – на 56% и благоустройства - на 42%.

Что касается сферы образования, то намечено обновить 23 окружных школы. Капитальный ремонт сделают в 16 школах, а текущий – в 45 школах, 40 детсадах, 1 детском доме и 7 учреждениях допобразования. Также появится новая мебель и оборудование. В 8 школах даже установят индивидуальные шкафчики и боксы для телефонов.

Изменения коснутся пенсионеров и многодетных семей. Для них увеличат размер компенсации на отдых и оздоровление. В целом социальные выплаты проиндексируют на 4%. Также со следующего года начнут выдавать соцвыплату по догазификации индивидуальных жилых домов ветеранам ВОВ, реабилитированным или пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда, ветеранам Ямала, инвалидам, и семьям, воспитывающих детей-инвалидов, многодетным и малоимущим. Сумма выплат – 100 тысяч рулей.

- Бюджетные ресурсы на 2022 год и два последующих позволят сохранить все социальные обязательства перед ямальцами и расширить наиболее эффективные меры поддержки различных категорий населения, в том числе семей с детьми, граждан старшего поколения, инвалидов, - прокомментировала председатель Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

Больницы снабдят 8 000 единицами нового оборудования. Переоснастят сердечно-сосудистые, онкологические и педиатрические отделения. Пациентам до 18 лет с сахарным диабетом будут бесплатно предоставляться системы непрерывного мониторинга глюкозы, а взрослых с таким заболеванием, но без инвалидности, обеспечат расходными материалами к установленной инсулиновой помпе.

- Мне как врачу наиболее важно, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжится формирование сети медицинских организаций с использованием единого цифрового контура. Будут расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, - поделился мнением врач, депутат Законодательного Собрания ЯНАО Игорь Герелишин.

Немало внимания уделят и строительству. Планируется ввести 172 тыс. кв. м жилья, расселить 165 тыс. кв. м аварийного жилфонда, а также улучшить жилищные условия 3 000 семей. Жилье предоставят детям-сиротам, работникам бюджетной сферы, молодым семьям, и медработникам первичного звена.

- В числе приоритетных задач департамента строительство социальных объектов и жилья, реализация мер жилищной поддержки, обустройство и развитие городской среды. В отдаленных поселениях и микрорайонах продолжим устанавливать мобильные здания, в более крупных - строить новые больницы и спортивные сооружения, - поделился планами руководитель департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Эксперты также отмечают тенденцию региона к сокращению бюджетного дефицита. Его показатели к 2024 году, по словам члена Общественной палаты РФ, политолога Евгения Забродина, должны свестись к минимуму. Это в свою очередь заложит базу для продолжения устойчивого развития экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.