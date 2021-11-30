Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов стал лидером рейтинга губернаторов по доверию аудитории социальных медиа

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На пресс-конференции ТАСС презентовали первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа. Эксперты озвучили имена 20-ти глав российских регионов, которые наиболее активно и успешно пользуются социальными сетями. Первым в этом списке стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Эксперты оценили уровень доверия аудитории к нему как крайне высокий.

Пресс-конференция, посвященная рейтингу, прошла в формате онлайн. О методике рейтинга, его ключевых выводах, а также новых способах коммуникации власти и избирателей рассказали руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

- Сама идея рейтинга, безусловно, не нова. Политиков меряют в разных направлениях и характеристиках. Но идея нашего рейтинга отличается от других тем, что мы поставили в центр исследования вопросы аудитории социальных медиа, в первую очередь это, конечно же, социальные сети. Главы регионов коммуницируют с населением там ввиду их востребованности. Работа в социальных сетях существенно отличается от работы в традиционных масс-медиа, эту разницу интересно выявить, - рассказал Павел Данилин.

Эксперт добавил, что другие форматы коммуникации ничем не хуже. И то, что некоторые губернаторы не попали в рейтинг, это не значит, что они выполняют свою работу плохо. Просто они пользуются другими инструментами.

Исследование проходило в три этапа в период с октября по ноябрь 2021 года. Эксперты провели социологический опрос среди 11600 респондентов, сделали комплексный анализ персональных аккаунтов губернаторов в социальных сетях и оценили реакции пользователей. В центр внимания они поставили доверие к власти, оно расценивалось как ключевой показатель оценки эффективности работы губернаторов.

- Мы рассмотрели такие социальные сети, как «Вконтакте», Instagram, «Одноклассники» и Facebook. Ориентировались только на официальные аккаунты властей. Такую соцсеть как Telegram рассматривать не стали: он сложен для контент-анализа с точки зрения реакции общественного мнения на деятельность губернаторов, - добавил Данилин.

Эксперты пришли к выводу, что доверие к власти в регионе напрямую зависит от качества ведения социальных сетей губернаторов. Так, им удалось определить 20 глав регионов России, которые наиболее успешно ведут свои аккаунты в соцсетях. Первым в рейтинге стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, вторым – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, и третьим – губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дмитрий Артюхов стал первым в трех интегральных категориях: «Доверие к власти», «Социальная ориентированность и развитие человеческого капитала» и «Экономическое развитие». Наиболее часто используемыми социальными сетями губернатора ЯНАО стали Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники».

- Что касается Дмитрий Артюхова, здесь мы видим серьезное преобладание по параметру «Доверие к власти». Очень высокую оценку мы также видим по социальной ориентированности, по борьбе с пандемией и инфраструктуре. По инфраструктуре его показатели в два с половиной раза выше общего показателя, сложившегося из оценки деятельности остальных участников рейтинга. Также людям нравится формат ведения прямых линий, которым часто пользуется Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах. Мне кажется очень важным и то, что у губернатора есть опыт личных встреч с жителями, - прокомментировал Павел Данилин.

Активное использование социальных сетей позволяет главам субъекта расширить масштаб обратной связи с населением, повысить эффективность взаимодействия с местным самоуправлением и региональной бюрократией, - подытожил Константин Листратов.