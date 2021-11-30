Самолет, выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, не смог с первого раза зайти на посадку из-за проблем с механизацией

Фото: авиакомпания "Ютэир".

Самолет авиакомпании «Ютэир», выполнявший регулярный рейс из Уфы в Новый Уренгой, не смог с первого раза зайти на посадку. Из-за проблем с механизацией командир воздушного судна был вынужден уйти на второй круг, после чего самолет со 126 пассажирами на борту благополучно приземлился.

Случившимся уже заинтересовалась Новоуренгойская транспортная прокуратура.

- Инцидент произошел 30 ноября в 11:07. На данный момент организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с технической проверкой самолета обратный рейс сообщением Новый Уренгой - Уфа пришлось задержать. В скором времени пассажирам должны предоставить резервный борт, ориентировочное время вылета - 15:30. Сейчас представители авиакомпании оказывают людям все необходимые услуги.