Ямальцам рассказали, как законно срубить елку в лесу к Новому году

С 1 декабря на Ямале стартует елочная кампания, которая продлится до конца года. Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается подготовка к самому долгожданному празднику - Новому году. С каждым днем города и района все больше сияют яркими огнями, вызывая у северян неподдельный восторг. Строятся ледовые городки, украшаются улицы и, конечно же, устанавливаются нарядные ели - главный атрибут праздника. И чем ближе новогодняя ночь, тем сильнее хочется поставить дома свою зеленую красавицу.

С 1 декабря на Ямале стартует елочная кампания, которая продлится до конца года. А это означает, что в течение месяца все желающие могут на законных основаниях выбрать ель в лесу и забрать ее домой, чтобы нарядить в гирлянды и мишуру. Однако есть несколько правил, о которых не стоит забывать, иначе поход за деревом может обернуться крупным штрафом или уголовной ответственностью.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, перед походом в елкой необходимо обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить услуги. Также его сотрудники объяснят, какие хвойные деревья и на каких участках можно рубить.

Так, лесные участки, подходящие для рубки, - это технологические полосы вдоль инфраструктурных объектов: ЛЭП, просек и автомобильных дорог. Со временем земля там естественным образом зарастают молодняком и по нормативам должны расчищаться.

- Елочные кампании устраиваются ежегодно. В итоге в выигрыше остаются все. У содержателей инфраструктурных объектов частично расчищаются технологические полосы, а жители Ямала приобретают главное украшение дома к праздникам. Пополняется федеральный бюджет, повышается эффективность использования лесного фонда, - рассказал начальник отдела использования и воспроизводства лесов Валерий Матюшкин.

АДРЕСА ЛЕСНИЧЕСТВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ:

- Красноселькупское лесничество.

Адрес: село Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 61. Телефон: 8 (34932) 2-27-18.

Адрес: село Толька, ул. Центральная, д. 20. Телефон: 8 (34932)3-18-44;

- Таркосалинское лесничество.

Адрес: город Тарко-Сале, находится в районе промзоны. Телефон: 8 (34997) 2-67-04);

- Надымское лесничество.

Адрес: город Надым, ул. Зверева, д. 14. Телефон: 8 (34995) 3-47-24;

- Ноябрьское лесничество.

Адрес: город Ноябрьск, находится в районе промзоны, панель 9 «Б». Телефон: 8 (34963) 5-47-70;

- Ямальское лесничество.

Адрес: город Салехард, ул. Сандалова, д. 24. Телефон: 8 (34992) 9-93-61 (доб. 601).

Адрес: село Мужи, ул. Ленина, д. 12. Телефон: 8 (34994) 2-15-86.