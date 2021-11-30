Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 ноября 2021 года: усиление антиковидных мер

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 58 317 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 560 человек, из них 90 находятся в тяжелом состоянии, 26 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, поэтому власти пошли на усиление антиковидных мер. Речь идет о расширении списка мест, куда больше не пустят без QR-кода. Это организации соцобслуживания, учреждения культуры, молодежной политики и туризма, а также спортивные объекты. При этом в тексте уточняется, что форма собственности учреждения и цель визита не имеют значения.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 47 человек, с начала пандемии - 52 599.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 33 860 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 562 (7,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 604 233 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 27 700 человек, с начала пандемии - 8 295 811. Также за сутки зафиксировано 1 209 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 273 964 человека.