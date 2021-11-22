На Ямале завершен капитальный ремонт подъезда к Ноябрьску

На Ямале обновили все 36 километров подъезда к Ноябрьску Фото: Правительство ЯНАО

Капитальный ремонт подъезда к Ноябрьску завершён. В этом году работы велись на финальных 7,5 км дороги. Рабочие обновили дорожное полотно, укрепили обочины, нанесли разметку, установили барьерные и перильные ограждения, укрепили 6 мостов.

- Фактически, участок дороги пересобрали заново, при этом проезд по ней не закрывался. Дорога выполняла свою основную функцию на протяжении всего срока проведения капитального ремонта, - рассказал начальник Ноябрьского филиала Дорожной дирекции ЯНАО Александр Мазуров.

Дорогу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтировали с 2019 года и обновили все 36 километров подъезда к Ноябрьску. На объекте работали 170 человек и около 100 единиц спецтехники. Эта дорога имеет стратегическое значение для региона, потому что она обеспечивает связь нефтяной столицы Ямала с населенными пунктами Пуровского района, месторождениями нефти и газа, выводит транспортные потоки в ХМАО, Тюменскую область и европейскую часть страны. В сутки интенсивность на этом участке составляет около 3 700 автомобилей в сутки.

Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в ЯНАО отремонтировано 50 километров региональных и муниципальных дорог.