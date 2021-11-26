Успеть за месяц: идеи новогодних подарков, которые понравятся всем

Фото: ru.freepik.com

До празднования самого волшебного праздника остается чуть больше месяца. И, хотя настроение еще далеко от новогоднего, самое время отправляться за подарками. Занявшись покупками в ноябре, можно убить одним выстрелом нескольких зайцев сразу. Во-первых, разгрузить свой график в последние дни года, когда наваливается куча дел и шопинг становится тяжкой обязанностью. Во-вторых, декабрьская доставка всегда немного напоминает игру в русскую рулетку: «успеет-не успеет». В-третьих, покупки в финале года – это попросту невыгодно. Если в конце осени многие продавцы радуют распродажами и акциями, то уже спустя несколько недель цены неизменно ползут вверх.

Бытует мнение, что презенты «под елочку» – напрасная трата денег. Совершенно не согласны! Ведь можно порадовать близких чем-то действительно полезным. Мы собрали шесть практичных, но при этом нескучных идей, которые будет не стыдно подарить членам семьи, друзьям или самому себе в этом сезоне. Берите на вооружение!

Мощный ноутбук

Фото: ru.freepik.com

Мобильный компьютер станет отличным подарком для подрастающего поколения. Так уж вышло, что в последние пару лет обучающие процессы переместились в онлайн, поэтому без персонального лэптопа юному гению, постигающему азы науки, просто не обойтись. Хотя будем честны, подобный презент понравится каждому, независимо от возраста. Ведь люди постарше также активно осваиваются в Сети: многие в настоящее время работают на удаленке, параллельно используют компьютер с выходом в интернет для покупок, записи к врачу, обращения за справками и документами.

О компьютеризации Ямала косвенно говорит и тот факт, что в прошлом году округ вошел в пятерку лидеров среди регионов страны по электронному формату получения государственных и муниципальных услуг. Жители субъекта в 92,6 % случаях предпочли не тратить время на поездки и очереди в различные организации, а предпочли для этих целей Интернет.

Сейчас ноутбуки остаются одним из самых востребованных товаров в магазинах компьютерной техники – этому поспособствовала пандемия. Однако из-за нарушения логистики в мире возникла нехватка комплектующих. Так что грядущее повышение цен – лишь вопрос времени. В ноябре у крупных сетевиков еще можно найти электронику по приятным ценам. Успевайте.

Стильный смартфон

Фото: ru.freepik.com

Вот он - беспроигрышный вариант почти во всех случаях. В наше время смартфон уже не просто средство связи, а настоящий карманный помощник. Посмотреть мультфильмы, почитать новости, устроить видеоконференцию с коллегами, посерфить в соцсетях, заказать продукты – его возможности растут с каждым годом.

Особой популярностью пользуются модели с функцией NFC. Эта опция позволяет превратить гаджет в «дублера» банковской карты, так что необходимость таскать с собой повсюду «пластик» отпадает. Практика доказала, что это просто, безопасно и очень удобно. Именно поэтому

смартфоны, поддерживающие данную технологию, сейчас в топе продаж. И, кстати, совсем необязательно, что они стоят заоблачных денег. Возможно, свой идеальный вариант, вы найдете в этой подборке.

Традиционно конец ноября считается в среде финансовых аналитиков наилучшим временем для приобретения нового мобильного устройства. К концу года ведущие корпорации обновляют свои линейки, презентуя новинки, а значит цена на модели прошлых лет будет ниже. Отличный шанс не переплачивать лишнего!

Мобильная связь

Фото: ru.freepik.com

Раз уж речь зашла о сфере коммуникаций, то стоит рассмотреть и вопрос мобильной связи. Нередко возникает ситуация, когда подключенный давным-давно тариф пробивает в бюджете немалую брешь, а разобраться во всех хитросплетениях его замены не то времени не хватает, не то желания. Между тем, операторы сегодня предлагают очень заманчивые условия. Яркий пример – новинка от МТС «Smart для своих. Новогодний», который рассчитан на новых абонентов.

Пакет включает в себя аж 20 гигов мобильного интернета, а также 500 минут разговоров и 200 SMS. Этого без проблем хватит для того, чтобы поздравить с Новым годом всех многочисленных друзей и родню. Цена праздничная – всего 250 рублей за все. Подключиться можно либо с «нуля», либо с переходом от другого оператора. Предложение ограничено по времени, поэтому решаться нужно быстро.

Смарт-часы

Фото: ru.freepik.com

Удаленка – вовсе не повод отказывать себе в физической активности. А значит, стоит приглядеться к умным часам, помогающим оставаться в форме. Подобные гаджеты могут выпускаться в разных ценовых категориях и отличаться набором функций. Однако, большинство из них замеряют шаги, могут проследить за параметрами тренировки, измерить уровень кислорода в крови или выдать шкалу стресса. Кроме того, этот аксессуар обычно стильно выглядит – еще один довод в пользу покупки.

По статистике около 13 % россиян в настоящее время занимаются спортом онлайн. Фитнес-залы в ЯНАО постепенно возвращаются к привычному ритму работы, однако для прохода внутрь потребуется QR-код. Однако, где бы не пришлось потеть, смарт-часы станут надежным подспорьем в тренировочном процессе, помогая отслеживать прогресс.

Хорошие предложения по смарт-часам и фитнес-браслетам можно найти на популярных маркет-плейсах. Ямальцы уже давно оценили удобство этих сервисов. Так если, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2019 году доля интернет-торговли от общего оборота розничной торговли на ЯНАО составляла 8,4%, то в прошлом году этот показатель вырос уже до 14%.

Бьюти-гаджет

Фото: ru.freepik.com

Если речь идет о барышнях, то их приведут в восторг технические новинки в бьюти-сфере. Выбор таких мини-аппаратов просто потрясает: массажеры всех мастей, приборы для очищения кожи, микротоковая терапия. Салоны красоты в период пандемии периодически оказываются недоступны, а уходовые процедуры при этом никто не отменял, поэтому повышенный спрос на

данные предметы обоснован. Главное условие – обращать при покупке внимание на отзывы, а также предпочитать продукцию проверенных производителей.

Сейчас в интернет-магазинах действуют специальные предложения, посвященные «Черной пятнице», поэтому гаджеты реально приобрести со скидками от 30 до 75 %. Можно рассмотреть вариант доставки от иностранных продавцов, правда нужно быть готовым к увеличившимся срокам доставки.

Подарок -самоделка

Фото: ru.freepik.com

Ценность подарка не всегда равна его стоимости. Удивить и порадовать близких можно, сотворив нечто оригинальное и душевное самостоятельно. В поисках вдохновения жителям округа стоит заглянуть на сайт местного «Деда Мороза» Ямал Ири – здесь собраны онлайн-мастер-классы по изготовлению открыток, упаковке подарков и множество другой полезной информации. Также немало классных идей по теме предлагают региональные ДК, музеи и другие объекты культуры. Афишу обучающих офлайн-мероприятий для детей и взрослых ищите здесь. Некоторые проводятся бесплатно, за другие цена – чисто символическая.

Выбор остается за вами, но в любом случае помните, что самое важное в подарке – это то, чтоб он был сделан от души. Счастливого вам Нового года!