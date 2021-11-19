Коронавирус на Ямале. Последние новости на 19 ноября 2021 года: все чаще болеют молодые люди и беременные женщины

Последние новости о коронавирусе на Ямале. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 143 человека, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 56 806 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 793 человека, из них 93 находятся в тяжелом состоянии, 21 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Так, в Ноябрьске более 200 человек проходят лечение в ковидном стационаре, примерно половина из них - в жизненно угрожающем состоянии. По словам главврача городской больницы Максима Зимина, на данный момент почти все койки в реанимации заняты. При этом все чаще с серьезными осложнениями поступают молодые люди и беременные женщины.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечился 81 человек, с начала пандемии - 51 783.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 37 374 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 617 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 36 414 человек, с начала пандемии - 7 919 250. Также за сутки зафиксирован 1 251 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 260 335 человек.