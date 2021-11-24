Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 ноября 2021 года: ситуация стабилизируется

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале немного стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По данным оперативного штаба ЯНАО, сегодня в больницы региона госпитализированы 649 пациентов с коронавирусом, 106 из них находятся в тяжелом состоянии, а 22 человека на ИВЛ. Всего в округе зафиксировано 142 случая COVID-19 за день. За сутки от коронавируса умерли еще 4 человека, всего от коронавируса на Ямале умерли 835 человек. Есть и хорошие новости: за прошедший день в округе выздоровел 81 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В департаменте здравоохранения считают, что стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом способствуют растущие в регионе темпы вакцинации. За сутки процедуру прошли почти 3 тысячи ямальцев. Всего первым компонентом привито более 233 тысяч ямальцев, полностью прошли вакцинацию порядка 211 тысяч северян. Более 26 тысяч жителей региона прошли ревакцинацию. Кроме того, в крупных больницах Ямала возобновили плановую медицинскую помощь, а также на Ямале для тех, кто перенес COVID-19 проходит углубленная диспансеризация. Медики исследуют наиболее подверженные осложнениям органы и при необходимости назначают курс реабилитации.

В России за сутки зарегистрировано 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 243 человека, за сутки полностью выздоровел 36 051 человек. Всего за период пандемии зафиксировано 9 400 835 случаев коронавируса. За весь период 266 579 человек скончались от ковида, а выздоровели 8 089 694 человека.