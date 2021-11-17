«Вынуждены стоять на морозе»: надымчанин пожаловался на ужасные условия, в которых люди дожидаются очереди на прививку от коронавируса

Фото: личная страница главы Надымского района Дмитрия Жаромских в соцсети.

Житель Надыма рассказал в соцсетях об ужасных условиях, в которых людям приходится ждать своей очереди на вакцинацию от коронавируса. Речь идет об автобусе, припаркованном у входа в центральную поликлинику, где можно сделать прививку без предварительной записи.

- У больницы стоит автобус, в котором можно пройти вакцинацию. Однако люди вынуждены стоять в очереди на морозе и ждать. А когда заходишь внутрь, то врачи говорят, что не могут сделать прививку человеку в таком состоянии, сначала ему надо отогреться. Решите уже эту проблему, - написал разгневанный надымчанин в городском паблике.

В комментариях большинство жителей поддержали земляка. Люди недоумевают, почему нельзя было выделить кабинет для вакцинации в медучреждении? Или, хотя бы, развернуть автобус таким образом, чтобы люди, греясь в здании, могли наблюдать за продвигающейся очередью. Сейчас транспорт стоит так, что вход в него не просматривается из окон поликлиники.

В городской больнице корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что решение развернуть дополнительный мобильный пункт связано с большим числом желающих пройти вакцинацию, при этом ожидать своей очереди можно в тепле - из поликлиники никого не выгонят. Также в медучреждении уточнили, что данная мера носит временный характер, поскольку с 22 ноября сделать прививку можно будет только по предварительной записи в пунктах вакцинации городской поликлиники и МФЦ.

- Что касается информации об отказе в вакцинации, написанной автором поста, то она не получила подтверждения, - добавили в больнице.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что пациенты надымской больницы жалуются на закрытые двери межу корпусами детской и взрослой поликлиник. Из-за этого горожанам приходится бегать между зданиями, что очень неудобно.