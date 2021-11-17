Коронавирус на Ямале. Последние новости на 17 ноября 2021 года: количество заболевших держится на одном уровне

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное число заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 146 человек, из них 7 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 56 519 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 839 человек, из них 105 находятся в тяжелом состоянии, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 80 человек, с начала пандемии - 51 627.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 36 818 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 438 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 145 912 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 34 161 человек, с начала пандемии - 7 846 448. Также за сутки зафиксировано 1 240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 257 837 человек.