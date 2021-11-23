Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 ноября 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус на Ямале. Последние новости Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют новое количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки заразилось 140 человек и умерли еще три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 730 жителей Ямала госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 109 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находится на ИВЛ. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 57 человек.

По последним данным в России выявлено 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах и зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек.

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной, поэтому на территории округа проводятся профилактические рейды и продолжается вакцинация от коронавируса. Так, в Надымском районе продолжается прививочная кампания против ковида, темпы вакцинации не снижаются.

В больницах двух городов ЯНАО закончилась вакцина "Спутник Лайт" это касается Муравленко и Лабытнанги. На сегодняшний день жителям Муравлено для вакцинации и ревакцинации доступны несколько вакцин отечественного производства: "Гам-Ковид-Вак", "КовиВак" и "ЭпивакКорона".