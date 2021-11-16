В Аксарке дома по ул. Северная рассыпаются на части из-за ведущейся рядом стройки

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде.

В Аксарке жители домов №17 и №17А по ул. Северная бьют тревогу из-за стройки, развернувшейся в непосредственной близости. По словам людей, рабочие вбивают свои прямо в асфальт, от чего старые здания буквально рассыпаются на части. Чтобы придать ситуацию огласке, один из сельчан решил выложить пост в соцсети, напрямую обратившись к властям.

- Мы, жильцы домов № 17 и №17А по ул. Северная в с. Аксарка, просим губернатора и департамент строительства обратить внимание на возведение жилых домов по соседству с нашими. Сваи забиваются в заасфальтированную этим летом парковку для автомобилей собственников домов, из-за чего мы оказались лишенными парковочных мест и фактически земельного участка, на котором расположены дома, - написал разгневанный автор.

Также сельчанин добавил, что из-за этой ситуации страдают еще и дети. Они попросту не выходят на улицу, так как свои забиваются на протяжении всего дня, даже в «часы тишины».

Фото: Управлении строительства Приуральского района

В комментариях большинство жителей поддержали земляку. Люди недоумевают, почему власти решили развернуть стройку настолько близко к жилым домам? Также граждан возмутило отсутствие нормального ограждения площадки, из-за чего на ее территорию может пробраться кто угодно.

В Управлении строительства Приуральского района корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» рассказали, что застройщик ведет работу исключительно в границах предоставленного земельного участка.

- По проекту планировки заданной территории 1 июня 2020 года проводились общественные обсуждения, замечаний и предложений у жильцов не возникло. Территория автостоянки свободна для парковки. О соблюдении дополнительных часов отдыха застройщик проинформирован, - добавили в ведомстве.