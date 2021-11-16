Коронавирус на Ямале. Последние новости на 16 ноября 2021 года: дезинфекция общественного транспорта

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 145 человек, из них 5 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 56 373 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 866 человек, из них 114 находятся в тяжелом состоянии, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью осложняется, в связи с этим в Лабытнанги регулярно проводят дезинфекция общественных мест и салонов автобусов. Кстати, для автотранспорта приобретено специальное оборудование, которое позволяет выполнить обработку быстро и качественно.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 45 человек, с начала пандемии - 51 547.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 38 420 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 664 (6,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 109 094 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 27 972 человека, с начала пандемии - 7 812 557. Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 256 597 человек.