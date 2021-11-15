Бездомный котенок, получивший должность в управляющей компании Ноябрьска, может стать почетным работником

Фото: ООО "РЖК". Котенок Задвижка.

Бездомный котенок, получивший должность в ноябрьской «Региональной жилищной компании», уже идет на повышение. По словам сотрудников, у Задвижки есть все шансы стать «Почетным работником РЖК». Пока что кошечка занимает должность помощника диспетчера, а главный пункт ее обязанностей - генерировать счастье, с которым она справляется безупречно.

Кстати, хвостатая работница уже обзавелась собственным домом, кое-какой мебелью, санузлом, игрушками и запасами корма. Все это - благодаря добрым и очень неравнодушным людям, которые вызвались помочь.

Фото: ООО "РЖК". Котенок Задвижка.

Сейчас у кошечки все хорошо. Коллеги по цеху отмечают, что она - прекрасная собеседница, а еще очень вдумчивая и тактичная.

Напоминаем, что штат ноябрьской УК пополнился новым очаровательным сотрудником в конце прошлого месяца. Трудягу сразу же официально поставили на довольствие и выделили рабочее место. Раньше котенок проживал в подвале дома и даже не мог рассчитывать на такой подарок судьбы.