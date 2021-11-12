Срываются уроки: в Ноябрьске родители учеников школы №13 возмущены ремонтом кабинетов посреди учебного года

В городской администрации сообщили, что работы выполняются без присутствия детей Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске родители учеников школы №13 возмущены решением руководства затеять ремонт посреди учебного года. По словам обеспокоенных горожан, это отвлекает детей от получения знаний, из-за чего они не могут правильно усвоить материал. Чтобы придать ситуацию огласке, один родителей решил выложить пост в соцсетях, напрямую обратившись к властям.

- Хочу задать вопрос администрации и школе №13. Почему в разгар учебного года затеяли ремонт, начав менять линолеум в учебных кабинетах, тем самым срывая уроки. И так из-за коронавируса учебный процесс нарушен. Причем меняют его с самого начала сентября, а не летом, как обычно это делается во всех школах. Когда все это закончится? - недоумевает автор поста.

В комментариях горожане единогласно поддержали недовольство родителя. По их мнению, все работы должны были закончить еще до 1 сентября и не отвлекать школьников от учебного процесса.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, напольное покрытие в школе действительно износилось и требовало замены, на что есть предписание Роспотребнадзора. На выполнение этих работ были выделены дополнительные деньги, однако приступить к ним можно было только после проведения конкурса по отбору подрядчика.

- Сами работы выполняются без присутствия детей в вечернее время и в выходные дни, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о надымских родителях, недовольных новым режимом питания в детских садах. По словам горожан, большинство детей не успевают съедать ужин, потому что его перенесли на более позднее время.