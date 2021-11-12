Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 ноября 2021 года: в отделении Ноябрьского перинатального центра остановили оказание плановой помощи

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 151 человека, из них 24 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 55 786 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 914 человек, из них 144 находятся в тяжелом состоянии, 27 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью осложняется, в связи с этим в перинатальном центре Ноябрьска временно приостановили оказание плановой помощи в гинекологическом отделении.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 68 человек, с начала пандемии - 51 323.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 40 759 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 494 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 952 472 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 156 человек, с начала пандемии - 7 687 317. Также за сутки зафиксировано 1 237 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 251 691 человек.