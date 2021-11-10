Жители Надыма мучаются из-за невыносимого запаха гари от свалки бытовых отходов

Фото: Анастасия Худи. Горящая свалка.

Жители Надыма мучаются из-за невыносимого запаха гари, окутавшего город. Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан решил выложить пост в соцсети, пытаясь разобраться в ситуации.

- Что такое можно было сжечь в городе? В 9 микрорайоне даже на улице невозможно находиться. Сейчас запах распространился по подъезду и попал в квартиру, - написал разъяренный северянин.

В комментариях горожане полностью поддержали земляка, подтвердив факт задымления.

- Тоже проснулась утром от жуткого запаха гари в квартире. Понять не могла, что и откуда пришло, - сообщила Надежда.

Еще одна надымчанка Ольга рассказала, что тоже чувствовала неприятный запах по ул. Кедровая.

Также горожане предположили, что вонь исходит от загоревшейся свалки бытовых отходов. Это как нельзя лучше объясняло жуткий «аромат», из-за которого страдают надымчане.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в администрацию Надымского района, где подтвердили факт возгорания отходов.

- Возгорание на городской свалке зафиксировано 9 ноября. Специалисты профильных ведомств незамедлительно прибыли на место и ликвидировали очаги открытого горения. Тем не менее продолжается тление отходов в более глубоких слоях. Сейчас на свалке ведутся работы, которые помогут остановить тление и предотвратить повторные возгорания. Работает тяжелая техника. Экскаваторы рыхлят свалку, засыпают проблемные зоны песком. В работах задействовано более 10 человек - сотрудники регионального оператора, в ведении которого и находится объект, - сообщили в мэрии.

Также власти уточнили, что накануне состоялось внеочередное заседание КЧС. По мнению специалистов, ситуация не вызывает опасений, поэтому принято решение не вводить режим чрезвычайной ситуации.