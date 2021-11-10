Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 ноября 2021 года: диспансеризация переболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 148 человек, из них 9 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 55 487 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 913 человек, из них 136 находятся в тяжелом состоянии, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью осложняется, в связи с этим на Ямале действует система раннего выявления и профилактики заболеваний. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, пандемия показала, насколько важно вовремя заботиться о своем здоровье. Коронавирус бьет по слабым местам организма, обостряет имеющиеся у человека заболевания. Поэтому нужно как можно раньше обнаружить их и приступить к лечению. Кстати, пройти обследование могут не только жители крупных городов, но и отдаленных поселков.

Также есть и другие новости: за сутки от болезни излечились 59 человек, с начала пандемии - 51 199.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 39 160 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 200 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 873 655 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 32 036 человек, с начала пандемии - 7 619 596. Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 249 215 человек.