Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 ноября 2021 года: усилены антиковидные меры

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли пять человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 147 человек, из них 13 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 55 339 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 948 человек, из них 136 находятся в тяжелом состоянии, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется, в связи с этим контрольные группы продолжают патрулировать общественные места. Так, в Салехарде нарушения обнаружены в работе Фуд-корте по ул. Ленина и в парикмахерской «Семейная» по ул. Маяковского, д. 44. А в Тарко-Сале сразу двадцать жителей привлекли к ответственности за нарушение масочного режима.

Кроме того, в регионе ввели новые антиковидные меры. Согласно документу, жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию вплоть до 31 декабря. Работодатели обязаны перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. При этом работникам дается четыре недели, чтобы пройти вакцинацию. А не привитые и не переболевшие жители при посещении досуговых заведений теперь должны предъявить не только отрицательный ПЦР-тест, но и медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 38 человек, с начала пандемии - 51 140.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 39 400 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 422 (8,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 834 495 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 582 человека, с начала пандемии - 7 587 560. Также за сутки зафиксировано 1 190 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 248 004 человека.