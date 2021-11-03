Жители Ноябрьска жалуются на холодные батареи и огромные счета за коммуналку Фото: Ольга Крыльцова

Зима еще толком не началась, а жители Ноябрьска уже мерзнут в своих квартирах. Каждый день горожане строчат гневные посты в соцсетях, жалуясь на адский холод из-за едва теплых батарей. Одно их таких сообщений появилось в паблике «Злой Ноябрянин» несколько дней назад.

- В доме №15 по улице Дзержинского батареи чуть теплые. Опять мерзнуть будем? Ребята из управляющей компании, пожалуйста, исправьте эту ситуацию. Администрация и глава города, обратите внимание! В прошлом году мы мерзли, сейчас начинается тоже самое, а платим за отопление не малые деньги, - написал недовольный горожанин.

Далее ноябряне сообщили, что подобная ситуация происходит и по другим адресам: ул. Дзержинского, д. 17; ул. Привокзальная, д. 1; ул. Сибирская, д. 189; ул. Интернационалистов, д. 6В.

Однако холодные батареи - не единственная проблема ноябрян. Также горожане негодуют из-за высоких сумм в платежках за коммуналку, на которую влияет и подача тепла. В среднем за квартиру в 55-60 квадратных метров приходится платить от 5 до 8 тысяч рублей. А если жилплощадь больше, то выложить придется не менее 10 тысяч рублей.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, если, по мнению проживающих, температура в квартире не соответствует норме, то нужно обратиться с заявкой на замер температуры в управляющую домом организацию. При этом надо обязательно уточнить номер, присвоенный заявке. УК обязана провести замеры и зафиксировать это в акте. При несоответствии температуры норме будет устанавливаться причины и применяться меры.