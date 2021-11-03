Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 ноября 2021 года: поступило более 19 тысяч доз вакцины Спутник V

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кстати, 2 ноября в регион поступила очередная партия Спутник V. Сейчас препарат в количестве 19 200 доз находится на складе ноябрьского СПИД-Центра, в ближайшее время его распределят в медучреждения округа.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 145 человек, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 54 464 жителя. Госпитализирован с пневмонией и коронавирусом 901 человек, из них 130 находится в тяжелом состоянии, 30 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется. В связи с этим в Пуровском районе временно приостанавливается плановая медицинская помощь терапевтического профиля. Сейчас основные силы медицинского персонала направлены на оказание помощи пациентам с COVID-19.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 53 человека, с начала пандемии - 50 887.

Согласно последним данным, в России выявлено 39 008 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 136 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 905 человек, с начала пандемии - 7 412 631. Также за сутки зафиксировано 1 178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 240 871 человек.

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