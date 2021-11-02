Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 ноября 2021 года: проверка соблюдения антиковидных мер

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 143 человека, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 54 319 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 943 человека, из них 131 находится в тяжелом состоянии, 25 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется, в связи с этим контрольные группы начали патрулировать общественные места. Они следят за соблюдением масочного режима и проверяют, выполняют ли предприниматели новые правила работы с QR-кодами. Так, в Новом Уренгое были осмотрены ТЦ «Солнечный», «Бумеранг» и «Гудзон», там нарушений не обнаружилось. А вот в Салехарде контрольная группа поймала посетителя ресторана «Golden Night», который не смог предъявить QR-код или другие документы, подтверждающие прохождение вакцинации. В связи с этим проверяющими составлен акт о нарушении.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 49 человек, с начала пандемии - 50 834.

Согласно последним данным, в России выявлено 40 402 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 619 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 554 192 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 23 187 человек, с начала пандемии - 7 381 726. Также за сутки зафиксировано 1 155 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 239 693 человека.