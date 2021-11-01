«Полное отсутствие контроля и хаос»: десятки машин застряли на переправе межу Салехардом и Лабытнанги, не зная о ее закрытии

Онлайн-камера на КПП со стороны Салехарда.

На Ямале закрылась паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги. Это связано с тем, что реку начал постепенно сковывать лед, поэтому в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства решили не рисковать людьми и прекратили паромное сообщение. Однако о планах чиновников было известно далеко не всем, из-за чего 1 ноября возле КПП можно было заметить скопление машин. Среди ожидавших оказались не только местные жители на своих авто, но и фуры с различными товарами.

- Что за беспредел на паромной переправе? Здесь полное отсутствие контроля и хаос! Ходит всего один паром и нет никакой очередности! Стоим уже больше трех часов с детьми, один из которых - грудной. Никаких условий, все-таки не лето на улице, - написал в соцсетях один из северян.

Большинство жителей оказались солидарны с земляком. Сетуя на свое положение, некоторые из них опубликовали фото того, что творится по обе стороны реки.

Фото: паблик "Лабытнанги Info".

Фото: паблик "Лабытнанги Info".

На данный момент большинство авто уже разъехались, это можно посмотреть по онлайн камерам. Также на них прекрасно видно, что с некой периодичностью машины продолжают подъезжать к переправе, упорно дожидаясь очередности.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, 31 октября был последний день работы переправы в этом сезоне. В связи с появлением льда на реке было принято решение оставить для перевозки пассажиров один паром, поскольку работа двух и более паромов является небезопасной.

Напоминаем, что после установления необходимой толщины льда перевозить людей будут два судна на воздушной подушке «Нептун - 23». А затем дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству уже ледовой переправы.