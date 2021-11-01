Вода бежит прямо по электрическим проводам

Житель Ноябрьска поделился в соцсетях своей историей печального переезда. По словам мужчины, он перебрался в новую квартиру, расположенную по ул. Муравленко, д. 26, а затем жилище затопило водой.

- Вселились в новую квартиру на третьем этаже по ул. Муравленко, д. 26. С чердака в помещение ручьем льется вода. УК не реагирует, как и обычно, - написал разгневанный мужчина.

В подтверждение своих слов он приложил соответствующее видео. На нем хорошо заметно, как с ламы в квартиру стекает вода, из-за чего на полу появилась огромная лужа.

Смотреть видеосюжет Квартиру в ноябрьской новостройке затопило водой, льющейся с чердака

Когда о коммунальном ЧП узнали другие горожане, они сразу же посоветовали автору обращаться в администрацию или в департамент жилищного надзора с имеющимся доказательством. По мнению ноябрян, устранять эту проблему должен подрядчик, занимающийся строительством дома. Кстати, здание официально считается новостройкой, поскольку сдали его во втором квартале 2019 года.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, специалисты УК «Статус 2» выезжали по данному адресу 31 октября, однако источник протечки установить не удалось, в связи с чем работа продолжится сегодня.

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