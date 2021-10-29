Бездомный котенок получил должность в управляющей компании Ноябрьска

Фото: ООО "РЖК". Котенок Задвижка.

Штат ноябрьской «Региональной жилищной компании» пополнился новым очаровательным сотрудником - котенком Задвижкой. Теперь хвостатый занимает должность помощника диспетчера аварийной службы. Более того, трудяга официально поставлен на довольствие и не будет испытывать нужды в провианте.

До того, как судьба улыбнулась котенку, он обитал в подвале жилого дома и даже не мог надеяться, что найдет не только любящую семью, но и хорошую работу.

- Так сложилось, что наши диспетчеры много времени проводят на работе и, видимо, им стало скучно, поэтому они предложили обзавестись живностью. Ребята - сантехники, которые ходят по подвалам, естественно знают, где живут котята и кошки, ну и принесли такой подарок, - рассказал исполнительный директор ООО «РЖК» Дмитрий Поздеев.

Сейчас Задвижка с удовольствием осваивается на рабочем месте, где для него поставили небольшую коробку. Позже ее заменят на кошачий домик, чтобы хвостатый всегда был в тепле и уюте.