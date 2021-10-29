Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 октября 2021 года: создание контрольных групп

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 137 человек, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 53 762 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 917 человек, из них 113 находятся в тяжелом состоянии, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется, в связи с этим решено создать контрольные группы, которые будут следить за соблюдением антиковидных мер. В них будут входить представители Роспотребнадзора, правоохранительных органов и средств массовой информации.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 67 человек, с начала пандемии - 50 578.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 40 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 539 (8,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 29 318 человек, с начала пандемии - 7 272 053. Также за сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.