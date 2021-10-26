Как преобразился тюменский Север в 2021 году

Фото: завод "Поревит"

Регионы ХМАО и ЯНАО постоянно развиваются, а жизнь здесь становится комфортнее и интереснее. За последние годы произошли разные положительные изменения в сфере строительства и благоустройства общественных зон. Начиная от укладки тротуарной плитки Ялуторовского завода «Выбор», заканчивая установкой малых-архитектурных форм. Сегодня мы хотели бы рассказать о таких проектах в Сургуте и Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске в июне этого года появилась новая зона для спорта и отдыха жителей микрорайона Иртыш-2 (район улицы Анны Коньковой, 3). Многофункциональное пространство общей площадью почти 16 000 м² включает в себя скейт-парк, спортивную, детскую, воркаут и универсальную площадки, а также литературный сквер с бюстами известных писателей.

Давайте посмотрим, как преобразился парк.

Фото: завод "Поревит"

Для создания настроения для активного отдыха серая и белая плитка была выложена в геометричном узоре. Однако, белая плитка здесь не простая – ее верхний слой состоит из крошки гранита и мрамора. Она имеет антискользящий эффект и ярко переливается на солнце.

Фото: завод "Поревит"

Также для благоустройства территории была выбрана тротуарная плитка под дерево в коллекция «Стоунвуд», цвет «Кедр». Рельефный узор на поверхности придает изысканности, а цвет, близкий к натуральному дереву сочетается с основанием скульптур, газоном и другими объектами в парке.

Фото: завод "Поревит"

В Сургуте также происходят положительные изменения. Так, в настоящее время в рамках масштабной реновации парка «За Саймой» продолжаются работы по его благоустройству. Ввиду большой площади парка 65 гектаров, работы разделены на этапы. В этом году в районе набережной Ивана Кайдалова построена современная детская площадка «Ботаника», а также уложена тротуарная плитка для пешеходной зоны.

Фото: завод "Поревит"

Плитка необычная – в форме многоугольников – Оригами. Смотрится современно, дополняя детские игровые зоны. Яркие цвета плитки с градиентным переходом – коричневый, серый и красный – будут создавать настроение посетителям парка.

Фото: завод "Поревит"

На этом благоустройство парка «За Саймой» не заканчивается. Согласно проекту, здесь построят набережную, множество детских и спортплощадок. Появится ботанический сад, бассейн под открытым небом, зеленый лабиринт и смотровая зона. В проекте предусмотрено создание прогулочных и велодорожек, лыжная трасса. По парку будет пролегать эко-маршрут.

Сегодня важным критерием при выборе строительных материалов для благоустройства является их экологичность, безопасность и долговечность. Поэтому для благоустройства данных проектов была выбрана тротуарная плитка «Выбор» производства завода в городе Ялуторовске Тюменского района. Она полностью отвечает современным требованиям: производитель дает гарантию 10 лет, а при производстве используют только безопасные компоненты – природные гранит, мрамор и другие минералы и камни. Данная продукция подходит как для общественных пространств, так и для частных домовладений.

Если вы планируете заниматься благоустройством территории своего дома или сада, рекомендуем вам обратить внимание на эту красивую плитку уже сейчас.

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