Коронавирус на Ямале. Последние новости на 8 ноября 2021 года: умерли 4 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 ноября 2021 года. По данным оперштаба, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 146 человек и составило 55 192 случая. При этом за сутки от коронавируса скончались 4 человека и общее число умерших в округе составило 778 человек. На сегодняшний день 134 пациента находятся в тяжелом состоянии, 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 179 смертельных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 806 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 246 814 человек и выздоровели 7 561 978 человек.

Напомним, в Шурышкарском районе более четырех тысяч жителей привились от коронавируса, а пункты вакцинации продолжают работать ежедневно.

В Лабытнанги и Харпе продолжаются рейды по соблюдению антиковидных ограничений. Нарушители есть и их наказывают.