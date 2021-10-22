Новый Глава Губкинского Андрей Гаранин вступил в полномочия

В Губкинском Андрей Гаранин вступил в должность главы города. Заявки на конкурс по отбору кандидатов на пост главы города подали 4 претендента.

На первом этапе комиссия рассмотрела документы претендентов и допустила всех ко второму этапу. На втором этапе кандидаты представляли свой план по развитию города на ближайшие пять лет и отвечали на вопросы комиссии, которые в основном касались различных проблем города и способов их решения.

Комиссия, по итогам голосования, зарегистрировала двух кандидатов на замещение должности главы города – Сергея Сержука и Андрея Гаранина. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Андрея Гаранина и сразу же после заседания Думы состоялась инаугурация.

- У Губкинского начинается новая история. Уверен, что жителей всей нашей большой дружной объединённой территории ждут только хорошие перемены. Наш губернатор ставит перед нами именно такую цель. Предстоит очень напряженная работа. Но при той огромной поддержке, которую оказывают наши жители, предприятия и учреждения нашего города у нашего любимого Губкинского всё обязательно получится - сказал Андрей Гаранин.