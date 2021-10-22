Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 октября 2021 года: введение QR-кодов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 127 человек, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 52 837 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 809 человек, из них 107 находятся в тяжелом состоянии, 24 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется, из-за этого власти решили ввести систему пропуска по QR-коду. Без его наличия посещение общественных мест становится невозможным.

- С 25 октября для посещения ряда заведений и массовых мероприятий необходимо наличие действующего сертификата или QR-кода о вакцинации. Также подойдет медицинский документ или QR-код о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад. Еще можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня до посещения. Данные требования распространяются только на совершеннолетних граждан, - рассказали в Правительстве регионе.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 45 человек, с начала пандемии - 50 143.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 36 339 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 230 (8,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 131 164 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 895 человек, с начала пандемии - 7 091 607. Также за сутки зафиксировано 1 036 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 227 389 человек.