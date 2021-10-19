В Ноябрьске неизвестный сообщил о бомбе в отделении банка на ул. Мира

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск"

В Ноябрьске к зданию банка по ул. Мира, д. 76 стянулись все силовики города. Причина этого - сообщение в бомбе, находящейся в помещении.

По предварительной информации, 19 октября в отделение позвонил некий человек, который сообщил о его минировании. Сотрудники банка сразу же передали информацию в полицию и поспешили эвакуироваться. Сейчас они находятся на улице, пострадавших нет.

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск"

После приезда экстренных служб здание сразу же оцепили, а затем внутрь зашли полицейские с собакой. На всякий случай на месте дежурит бригада медиков, готовая в любой момент оказать помощь людям.

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск"

Сейчас правоохранители заняты осмотром здания. Официальный комментарий от городского отдела полиции ожидается.