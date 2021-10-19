В Вынгапуровском подросток получил ожоги во время ночного пожара

Фото: МЧС России по ЯНАО. Сгоревший дом.

В Вынгапуровском (отдаленном микрорайоне Ноябрьска) произошел страшный пожар. В ночь с 18 на 19 октября пламя охватило деревянный жилой доме по ул. 70 лет Октября.

- Сообщение о возгорании поступило 19 октября в 01:24. Пожарные прибыли на место уже через шесть минут. К тому времени кровля здания и два этажа были охвачены огнем, что свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре. Угроза расположенным рядом зданиям отсутствовала, - рассказали в МЧС России по ЯНАО.

По предварительным данным, в доме проживали 47 человек, из которых 13 - дети. К счастью, все жильцы успели покинуть здание еще до приезда пожарных, поэтому погибших нет. Однако медицинская помощь понадобилась мальчику 2007 года рождения, который получил ожоги плеча 1-2 степени.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Сгоревший дом.

Локализовать возгорание удалось в 03:32, а полностью справиться с огнем - в 04:08. На месте работали 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники МЧС.

Сейчас на месте пожара находится дознаватель ведомства, которому предстоит установить причину возгорания.