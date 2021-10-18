В Лабытнанги оператор колл-центра отказался отправить «скорую» к пациенту с температурой 39

По словам горожан, это не единственный подобный случай. Фото: Ольга Крыльцова

Ямальцы продолжают жаловаться на работу колл-центров местных больниц. В прошлом месяце в соцсети появилось история жителя Салехарда, который рассказал, что так и не смог вызвать «скорую», хотя у него была температура 39. Дежурный просто оказался оформлять вызов, сказав, что для получения медпомощи надо прийти в поликлинику.

Не прошло и месяца, как ситуация повторилась. В этот раз на безразличие сотрудников колл-центра пожаловалась жительница Лабытнанги. Горожанка рассказала, что также не смогла вызвать «бригаду» к своему мужу с высокой температурой, которая не спадала даже после лекарств.

- Я просто в шоке! Муж вызывал скорую, температура 39 держится второй день. На скорой говорят, что к нам не приедут, поскольку это не экстренный случай. Далее я объясняю, что температура не спадает даже после парацетамола. Но ни в какую, не умирает и все, вызывайте врача. Какого врача можно вызвать в воскресенье? Это что творится, зачем тогда скорая? Примите меры наконец, - пишет женщина.

Данный пост вызвал у горожан бурю негодования. По мнению лабытнангцев, не помочь болеющему пациенту - бесчеловечно. Однако, как показывает практика, этот случай далеко не единственный. Еще несколько похожих историй рассказали и другие горожане.

- Тоже вызывали «скорую» сыну с температурой 39,2. Также сказали, что не выезжают из-за температуры, пусть, говорит, к доктору идет, - сообщила Ирина.

- К нам тоже «скорая» отказалась ехать. Зачем они вообще теперь нужны, если отказываются ездить по вызовам? - вопрошает Надежда.

В Салехардской городской больнице корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что непременно разберутся в возникшей ситуации.

Также в медучреждении рассказали, что работу диспетчеров по приему вызовов и передаче их бригадам курирует заведующий и старший фельдшер ОСМП. Согласно утвержденным Министерством здравоохранения РФ стандартам оказания скорой медицинской помощи, вызов бригады СМП оформляют при температуры тела 38,5 и выше. При температуры до 38,5 необходимо оформить вызов врача на дом.

Также представители медучреждения оставили комментарий к посту, в котором попросили откликнуться его автора.

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