В Ноябрьске рабочие укладывают асфальт на только что выпавший снег

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск".

Один из жителей Ноябрьска стал свидетелем того, как рабочие укладывают асфальт на только что выпавший снег. Чтобы придать ситуацию огласке, он выложил пост в одном из городских пабликов, который наделал немало шума. Кстати, его автор решил не писать злобных слов, а подошел к ситуации с юмором.

«Я вольный волк, бунтарь по жизни, и мне плевать на всех, сказал дорожник, начав класть асфальт в снег», - гласит подпись к посту.

Далее автор прикрепил несколько фото, на которых отчетливо видна кипящая работа. Невзирая на снег и слякоть, рабочие старательно кладут асфальтовое покрытие, стараясь уложиться в сроки.

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск".

Кстати, большинство жителей также восприняли ситуацию с юмором, начав писать смешные комментарии. Горожане предположили, что это могут быть особые нанотехнологии или эксперимент, поскольку летом асфальт не приживается.

Однако ясность в это дело внесла городская администрация, дав исчерпывающий ответ.

- На данном участке ведутся работы по восстановлению дороги после ремонта, их выполняет «Энерго-Газ-Ноябрьск». В данном случае укладка производится при температуре не ниже -10 градусов и на небольшой территории, что не является нарушением технологии, - сообщили в ведомстве.