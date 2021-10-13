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Общество13 октября 2021 7:02

Жители Лабытнанги возмущены отсутствием освещения на городских улицах

По словам горожан, темнота стоит такая, что даже не видно дорог
Вера ЗенинаВера Зенина
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Жители просят обратить внимание на эту проблему

Жители просят обратить внимание на эту проблему

Фото: Вера Зенина

Жители Лабытнанги наперебой возмущаются отсутствием света на городских улицах. Первым привлечь внимание властей к этой проблеме решил один из горожан, опубликовав пост в соцсети.

- По улице Студенческая, в районе частных домов, уже неделю нет уличного освещения. Соответствующие службы, пожалуйста, решите проблему, - пишет горожанин в паблике «Лабытнанги Info».

Когда сообщение увидели другие пользователи, они начали оставлять под ним комментарии, рассказывая, где еще имеются проблемы с электричеством.

Так, горожанка Лаура написала, что освещение отсутствует на перекрестке в районе Бама, рядом с остановкой. По словам девушки, темень стоит такая, что не видно ни пешеходов, ни дорогу.

А вот горожанка Наталья пожаловалась на лампу, которая проработала меньше недели. В минувший понедельник, 4 ноября, ее вкрутили в фонарь на столбе по улице Бованенко, расположенного у остановки возле «Орфея», а спустя четыре дня она уже перегорела.

- Уже прошло шесть дней, но никаких сдвигов нет, хотя обещали поменять, - пишет северянка.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, информация по всем жалобам передана в обслуживающие организации.

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